Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
L.O.C.S. Program
Beauty experts advancing self-confidence through natural hair education.
Youth and Family Angler Program
Teaches families the art of fishing while learning to protect waterways.
Placid Waters Doula Services
Supporting mothers from birth to their child’s second birthday.
À propos
We Cope
Fondée en
2024
EIN
934979439
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
1741 W 3RD ST JACKSONVILLE, Florida 32209-7220 United States
Site web
www.wesleyvillagemacomb.com
Téléphone
(309)-833-2123
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Providing accessible programs and resources that empower youth, families, and seniors.
