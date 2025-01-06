We Connect Families
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
WE Connect
Helps families learn about and connect to programs like CalFresh, WIC, EITC, and Medi-Cal to improve their health and financial security.
À propos
We Connect Families
Fondée en
2023
EIN
932864443
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
89 DUANE ST MALONE, New York 12953-2303 United States
Site web
www.wesleyworc.org
Téléphone
(508)-799-4191
Adresse électronique
office@wesleyworc.org
À propos
La mission
WE CONNECT FAMILIES offers caring support and resources to families in Malone, New York, fostering connection and wellbeing in their local community.
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
