We Care-Tulare
Faire un don
We Care-Tulare
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
We Care-Tulare
Acheter pour soutenir
We Care-Tulare
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
We Care-Tulare
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Sports and Recreation Programs
Offers sports and recreational activities for the community in Tulare, California. Focuses on providing opportunities for youth to participate in sports in a non-competitive environment.
À propos
We Care-Tulare
Fondée en
2022
EIN
920541254
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
202 N L ST TULARE, California 93274-0000 United States
Site web
www.kenoshawesley.org
Téléphone
(262)-654-8122
Adresse électronique
À propos
We Care-Tulare Inc, founded in 2022, is a Tulare, CA-based nonprofit focused on sports and recreation. They operate with minimal assets and a volunteer leadership team.
La mission
WE CARE-TULARE INC serves the Tulare, California community by offering caring support to local residents, fostering compassion and connection at 202 N L St.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :