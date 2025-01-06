We Are The Walrus
Faire un don
We Are The Walrus
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
We Are The Walrus
Acheter pour soutenir
We Are The Walrus
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
We Are The Walrus
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Editorial Fellowship Program
A one-year, paid educational fellowship offering training in fact-checking, editing, and feature writing for emerging journalists and media professionals.
Journalism and Media Internships
Provides opportunities for aspiring editors, writers, and designers to gain experience in fact-based journalism and publishing.
À propos
We Are The Walrus
Fondée en
2024
EIN
991005872
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
18261 PRAIRIE ST DETROIT, Michigan 48221-2137 United States
Site web
jewishfoundationofmemphis.org
Téléphone
(901)-374-0400
Adresse électronique
À propos
We Are the Walrus, founded in 2024 in Detroit, MI, is a botanical garden or arboretum. Currently, no further information about its specific programs or impact is available online.
La mission
WE ARE THE WALRUS serves Detroit, Michigan, offering support and resources to local communities with a focus on care and connection from their Prairie Street location.
Recherche d'autres organisations en
Michigan, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :