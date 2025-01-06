Wcrj Educational Center
Wcrj Educational Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Denver Hebrew School
An innovative Jewish educational program for children ages 5-12, taking place on Sundays.
Bar Mitzvah Academy
Program to prepare boys for their Bar Mitzvah.
Bat Mitzvah Academy
Program to prepare girls for their Bat Mitzvah.
Cteen
A Jewish teen network.
Wcrj Educational Center
Fondée en
2023
EIN
922090596
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
362 S JASMINE ST DENVER, Colorado 80224-1234 United States
Site web
wellsburghistoricalfoundation.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
WCRJ Educational Center, operating as The Gan Denver Preschool, aims to nourish and stimulate each child's learning, developing their cognitive, social, emotional, and physical skills. They strive to encourage children to become well-rounded and self-confident individuals.
La mission
Montessori Education Center of the Rockies offers courses leading to American Montessori Society Certification, preparing adults for careers in Education.
