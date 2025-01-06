Ce profil n'a pas été revendiqué.

WCHS Dance Team Booster Club supports the Wayne County High School Dance Team in Monticello, Kentucky. The booster club assists with fundraising and provides support to the team and coaching staff, helping the dancers shine.

WCHS Dance Team Booster Club uplifts the local dance team in Monticello, Kentucky, fostering school spirit and community pride through dedicated support and encouragement.