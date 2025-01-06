Wchs Dance Team Booster Club
Wchs Dance Team Booster Club
Wchs Dance Team Booster Club
Wchs Dance Team Booster Club
Wchs Dance Team Booster Club
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien à l'équipe de danse
Promotes the dance team's welfare and objectives. Provides scholarships to qualifying graduating seniors and offers financial assistance.
Wchs Dance Team Booster Club
Fondée en
2023
EIN
931605087
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse
Adresse
2 KENNY DAVIS BLVD MONTICELLO, Kentucky 42633-9479 United States
Site web
www.wellslibrary.org
Téléphone
(207)-646-8181
Adresse électronique
À propos
WCHS Dance Team Booster Club supports the Wayne County High School Dance Team in Monticello, Kentucky. The booster club assists with fundraising and provides support to the team and coaching staff, helping the dancers shine.
La mission
WCHS Dance Team Booster Club uplifts the local dance team in Monticello, Kentucky, fostering school spirit and community pride through dedicated support and encouragement.
