Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Artist Empowerment
Providing resources, mentorship, and opportunities for emerging artists to develop their craft and succeed.
À propos
Wayne Street Live Artist Empowerment Network
Fondée en
2023
EIN
934569995
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
3803 WAYNE ST HOUSTON, Texas 77026-4853 United States
Site web
thewellmccomb.com
Téléphone
(601)-551-6469
Adresse électronique
À propos
Wayne Street Live Artist Empowerment Network, founded in 2023, supports artists by providing resources and a space to create. They empower talent with tools and a collaborative environment.
La mission
WAYNE STREET LIVE ARTIST EMPOWERMENT NETWORK uplifts artists in Houston, fostering creativity and community engagement at their Wayne Street location.
