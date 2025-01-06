Watts Labor Community Action Committee
Watts Labor Community Action Committee
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Employment Prep Services
Offers resume building, job search support, and interview workshops to prepare clients for job training and placement.
Éducation financière
Provides financial assessments, planning, literacy workshops, and free tax preparation services to help clients budget and save.
Daily Food Pantry
Offers a fully stocked food pantry in partnership with Food Forward and other partners to ensure access to nutritious foods.
Immigration Services
Provides citizenship applications, residency renewals, and DACA renewals to support the undocumented community.
À propos
Watts Labor Community Action Committee
Fondée en
1967
EIN
952412869
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
11905 S CENTRAL AVE LOS ANGELES, California 90059-2897 United States
Site web
wecareanimalrescue.org
Téléphone
(707)-963-7044
Adresse électronique
À propos
Founded in 1967, the Watts Labor Community Action Committee (WLCAC) is a non-profit dedicated to enhancing life quality for Watts residents. They offer housing, healthcare, economic support, education, and advocacy, serving over 30,000 people annually. WLCAC aims to improve the community through diverse programs and services.
La mission
WLCAC is the definitive family support system for Angeleno's experiencing poverty, with an unchanging mission to improve the quality of life for residents of Watts and neighboring communities.
