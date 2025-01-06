Waters Edge United Methodist Church
Faire un don
Waters Edge United Methodist Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Waters Edge United Methodist Church
Acheter pour soutenir
Waters Edge United Methodist Church
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Waters Edge United Methodist Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Backpack Buddies
Provides weekend meals for children in need.
Hopeful Horizons
Offers support and resources for those experiencing grief and loss.
Loads of Love
Provides laundry services for individuals and families in need.
Collecte de denrées alimentaires
Collects food donations to support the local community.
À propos
Waters Edge United Methodist Church
Fondée en
1974
EIN
922308769
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
13535 SUMMER HILL DR MONTGOMERY, Texas 77356-5376 United States
Site web
waynedaleumc.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Water's Edge UMC in Conroe, TX, founded in 1974, is dedicated to sharing God's love and making a positive impact. Their mission is to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. Rooted in Methodist tradition, they seek hope and acceptance for all.
La mission
Water's Edge United Methodist Church seeks hope and acceptance for all through the love of Christ. The church believes it's a powerful movement of grace, hope, and transformation.
Recherche d'autres organisations en
Texas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :