Waters Edge Christian Church
Faire un don
Waters Edge Christian Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Waters Edge Christian Church
Acheter pour soutenir
Waters Edge Christian Church
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Waters Edge Christian Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Groupes de vie
Small groups for connection, Bible study, and support.
Men's and Women's Ministries
Programs and events tailored to the needs and interests of men and women.
Families, Teens, and Kids
Programs and activities for children, teenagers, and families.
Missions
Opportunities to serve and support local and global missions.
À propos
Waters Edge Christian Church
Fondée en
1972
EIN
943453970
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
PO BOX 16085 DULUTH, Minnesota 55816-0085 United States
Site web
wayneunico.org
Téléphone
(973)-692-8795
Adresse électronique
À propos
The Water's Edge Community Church in Duluth, MN, founded in 1972, is a Bible-believing church dedicated to helping people develop a deeper relationship with Jesus. They value prayer, community, and sharing the Gospel through various programs and discipleship.
La mission
Waters Edge Christian Church brings people together in Duluth, Minnesota to strengthen faith and build a caring community through Christian fellowship and support.
Recherche d'autres organisations en
Minnesota, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :