Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
BOOST! Community Schools Initiative
Integrated support services provided directly on campus at four PreK-8 schools (Carrington, Duggan, Gilmartin & Reed), linking schools to community partners.
À propos
Waterbury Bridge To Success Partnership
Fondée en
2023
EIN
932614244
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
100 N ELM ST WATERBURY, Connecticut 06702-1512 United States
Site web
www.wayoflife.org
Téléphone
(866)-295-4143
Adresse électronique
À propos
Waterbury Bridge to Success, founded in 2010, is the first cradle to career initiative in Connecticut. It centers racial equity, youth, and families, working to build capacity, transform power, and sustain the community. The BTS network includes 250+ leaders dedicated to improving outcomes for Waterbury youth and families.
La mission
BTS works collectively to achieve equitable change by empowering Waterbury’s children, youth, and families, to be successful in school, career, and life.
