Water Wonderland Improvement District
Water Wonderland Improvement District
Water Wonderland Improvement District
Service des eaux
Provides drinking water to Oregon Water Wonderland Units 1 & 2.
À propos
Water Wonderland Improvement District
Fondée en
1986
EIN
930845487
Type IRS 501(C)
501(c)(12)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
17153 CRANE DR BEND, Oregon 97707-2311 United States
Site web
www.theway.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Water Wonderland Improvement District, established in 1986, has been delivering outstanding drinking water to Oregon Water Wonderland Units 1 & 2 since 1969. Located in Bend, Oregon, the district operates as a non-profit service, ensuring reliable water services to the community.
La mission
Water Wonderland Improvement District works to improve water resources for the Bend community, supporting reliable access and a better quality of life for local residents.
