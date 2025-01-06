Water And Wellness Center
Faire un don
Water And Wellness Center
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Water And Wellness Center
Acheter pour soutenir
Water And Wellness Center
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Water And Wellness Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ultra-Purified Water Delivery
Provides lab-tested, 7-stage ultra-purified water through delivery and refill stations in Salt Lake City, Utah.
AquaTru Water Filtration System
Offers a countertop reverse osmosis water filter for toxin-free water at home.
Quinton Marine Plasma
Provides a range of products that remineralize water with marine plasma for enhanced wellness.
Active H2 Hydrogen Tablets
Offers hydrogen tablets as wellness supplements.
À propos
Water And Wellness Center
Fondée en
2023
EIN
934029582
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
1853 PEARLAND PKWY SUITE 2058 PEARLAND, Texas 77581-0000 United States
Site web
caraswaveofhope.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Water and Wellness Center Inc fosters well-being in Pearland, Texas, offering resources and support to help the local community thrive.
Recherche d'autres organisations en
Texas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :