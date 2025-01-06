Watch 4 Wegeners
Faire un don
Watch 4 Wegeners
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Watch 4 Wegeners
Acheter pour soutenir
Watch 4 Wegeners
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Watch 4 Wegeners
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Community Education and Awareness
Raising awareness about Wegener's Disease (GPA) through community events and developing resources for early detection by primary care providers.
À propos
Watch 4 Wegeners
Fondée en
2023
EIN
920649278
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
1122 MARFIELD DR NAZARETH, Pennsylvania 18064-9595 United States
Site web
www.chasecountyhospital.com
Téléphone
(308)-882-7111
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Watch 4 Wegeners is a nonprofit organization with a mission of increasing awareness in the general public about a potentially fatal disease that is often underdiagnosed.
Recherche d'autres organisations en
Pennsylvanie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :