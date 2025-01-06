Wat Monkolratanarm
Wat Monkolratanarm
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Thai Buddhism Teachings
Teaching Thai Buddhism, providing a place for worship, Buddhist activities, and rituals.
Programmes de l'école du dimanche
Offering Sunday school programs for all ages with educational materials in person and online.
Meditation and Chanting Workshops
Hosting workshops on Buddhist teachings, chanting practices, and guided meditation.
À propos
Wat Monkolratanarm
Fondée en
1980
EIN
942628853
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
1911 RUSSELL ST BERKELY, California 94703-2221 United States
Site web
waucondawomansclub.com
Téléphone
(847)-710-5733
Adresse électronique
À propos
Wat Mongkolratanaram, founded in 1980 in Berkeley, CA, serves as a Thai Buddhist temple and cultural center. It offers religious services, a Thai school, and a celebrated Sunday brunch, fostering community and preserving Thai traditions.
La mission
Wat Monkolratanarm Inc serves the Berkeley, California community from its Russell Street location, fostering connection and support for local residents.
