Washington Township Hospital District
Faire un don
Washington Township Hospital District
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Washington Township Hospital District
Acheter pour soutenir
Washington Township Hospital District
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Washington Township Hospital District
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Arthritis Support Group
A monthly, in-person support group for individuals living with arthritis.
Better Breathing for Life Club
A support group for individuals with chronic lung disease.
Breast Cancer Support Group
A support group for individuals affected by breast cancer.
Dementia Family Caregiver Support Group
A support group for family members caring for individuals with dementia.
À propos
Washington Township Hospital District
Fondée en
1996
EIN
946030667
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
2000 MOWRY AVE FREMONT, California 94538-1716 United States
Site web
waterlegacy.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Washington Health, formerly Washington Township Hospital District, opened in Fremont, CA in 1958. It has grown into a 415-bed acute care hospital with a Level II Trauma Center, offering comprehensive healthcare services to the community.
La mission
WASHINGTON TOWNSHIP HOSPITAL DISTRICT serves the Fremont community by providing accessible healthcare services, fostering wellness, and supporting the well-being of local residents.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :