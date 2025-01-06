Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Washington Health, formerly Washington Township Hospital District, opened in Fremont, CA in 1958. It has grown into a 415-bed acute care hospital with a Level II Trauma Center, offering comprehensive healthcare services to the community.

La mission

WASHINGTON TOWNSHIP HOSPITAL DISTRICT serves the Fremont community by providing accessible healthcare services, fostering wellness, and supporting the well-being of local residents.