Village Of Port Leyden Festival Committee
Village Of Port Leyden Festival Committee
Village Of Port Leyden Festival Committee
Village Of Port Leyden Festival Committee
Village Of Port Leyden Festival Committee
Community Events & Festivals
Organizing local events and festivals to bring the community together for fun and celebration.
À propos
Village Of Port Leyden Festival Committee
Fondée en
2023
EIN
923928150
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
PO BOX 323 PORT LEYDEN, New York 13433-0323 United States
Site web
www.wapakymca.org
Téléphone
(419)-739-9622
Adresse électronique
-
À propos
The Village of Port Leyden Festival Committee Inc, established in 2023, aims to give back to the community and recreate a sense of community within the village. They organize events and activities to benefit the residents of Port Leyden.
La mission
Village of Port Leyden Festival Committee Inc brings people together in Port Leyden, New York, by organizing local festivals that foster community spirit and joy.
