Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Cours d'art
Offers classes in watercolor, mixed media, oil, and acrylic painting.
Children's Art Classes
Art classes for children ages 7-11.
1966
936033187
501(c)(3)
Arts du spectacle et arts visuels
1060 NW SALTZMAN RD PORTLAND, Oregon 97229-5603 United States
walterelwoodmuseum.org
(518)-843-5151
Village Gallery of Arts ignites the joy of learning, creating, and appreciating art in the community. They offer classes for adults and children in a variety of media and styles. The gallery displays and sells new artwork regularly.
The Village Gallery of Arts supports professional and emerging artists by providing high quality, affordable art education and exhibition opportunities in our community.
