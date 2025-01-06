Village Collective
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Housing & Transportation
Provides safe, affordable housing and access to transportation for fellows during workforce readiness training.
Coaching & Skill Building
Offers individualized coaching, case management, and workforce readiness training to build career and life skills.
Intentional Community
Fosters relationships through events, training, and mentorship to help fellows achieve goals and overcome obstacles.
Fondée en
2023
EIN
923441244
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
2625 OLD BUENA VISTA RD NASHVILLE, Tennessee 37218-2304 United States
Site web
www.walnutgrovewatersupplycorporation.org
Téléphone
(903)-839-4372
Adresse électronique
-
Village Collective Inc, founded in 2023, empowers 18-24 year-old adults in Nashville to secure meaningful careers. They provide a supportive community to remove barriers to their persistence through coaching, skill-building, and workforce readiness training.
La mission
Village Collective Inc is dedicated to enriching the Nashville community, fostering collaboration and positive impact for local residents at 2625 Old Buena Vista Rd.
