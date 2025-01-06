Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Village Collective Inc, founded in 2023, empowers 18-24 year-old adults in Nashville to secure meaningful careers. They provide a supportive community to remove barriers to their persistence through coaching, skill-building, and workforce readiness training.

La mission

Village Collective Inc is dedicated to enriching the Nashville community, fostering collaboration and positive impact for local residents at 2625 Old Buena Vista Rd.