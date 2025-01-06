Vietnam Veterans Of America
Vietnam Veterans Of America
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Agent Orange
Provides support and resources for veterans affected by Agent Orange exposure.
L'éducation
Offers educational programs and resources for veterans and their families.
Vétérans sans abri
Provides outreach and support to homeless veterans, helping them find housing and services.
Minority Affairs
Addresses the unique needs and concerns of minority veterans.
Vietnam Veterans Of America
Fondée en
1984
EIN
954212274
Type IRS 501(C)
501(c)(19)
Catégorie/Type
Services humains > Services de soins > Services aux anciens combattants
Adresse
PO BOX 91323 PASADENA, California 91109-1323 United States
Site web
wadajirfoundation.org
Téléphone
-
Adresse électronique
Vietnam Veterans of America (VVA), est. 1978, advocates for all veterans' issues, creating a new identity for Vietnam vets and changing public perception. VVA offers claims assistance, financial advising, job placement, and legislative advocacy. Outreach programs address Agent Orange, homelessness, PTSD/substance abuse, education, POW/MIA, and incarceration.
La mission
To support a full range of issues affecting Vietnam Veterans, as well as, all veterans. VVA is the only Congressionally chartered organization exclusively serving Vietnam veterans and their families.
