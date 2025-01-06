Victory World Outreach Lakewood
Victory World Outreach Lakewood
Victory World Outreach Lakewood
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Missions
Reaching the world for Jesus through conferences, discipleship, evangelism, and pastor's seminars.
Victory Youth Camp
Providing fun outdoor activities in the Rocky Mountains for youth.
À propos
Victory World Outreach Lakewood
Fondée en
1985
EIN
943465616
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
76 S FEDERAL BLVD DENVER, Colorado 80219-2044 United States
Site web
www.voaohin.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Victory World Outreach Denver, founded in 1985, shares Jesus and encourages families to grow in Christ. They extend the Kingdom of God through evangelism, discipleship, and church planting, with a vision to reach the world.
La mission
Victory World Outreach extends the Kingdom of God through evangelism, discipleship and church planting. They are aggressive in evangelism and deliberate in discipleship and church planting.
