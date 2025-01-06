Victory Of Hollywood Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
United We Can
Community program focused on outreach and support.
Victory Outreach Homes
Provides residential homes for individuals seeking recovery and support.
Youth G.A.N.G.
Youth program focused on positive activities and mentorship.
U.T.C. (Urban Training Centers)
Training centers providing skills and resources for urban communities.
À propos
Victory Of Hollywood Church
Fondée en
2005
EIN
954616305
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
1339 N SYCAMORE AVE APT 301 HOLLYWOOD, California 90028-7558 United States
Site web
www.voc.org
Téléphone
(303)-715-1010
Adresse électronique
À propos
La mission
Third Wave Hollywood is a Christ-centered community with a mission to spread the message of hope and love of God.
