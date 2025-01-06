Victorious Healing Mountain Ministries
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Prayer Ministry Training
Comprehensive training in prayer ministry. Equipping individuals to minister with a structured, Spirit-led process rooted in Scripture to bring lasting freedom.
À propos
Victorious Healing Mountain Ministries
Fondée en
2024
EIN
933154179
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
1110 SOUTHMOOR DR ARLINGTON, Texas 76010-5844 United States
Site web
vmdaec.com
Téléphone
(804)-346-3344
Adresse électronique
À propos
La mission
Victorious Healing Mountain Ministries Inc uplifts Arlington, Texas through compassionate support and healing-focused ministry, reaching out to those in need with care and faith.
