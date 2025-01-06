Victorious By Faith Ministries
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère de l'enfance
A fun and safe environment where children learn about Jesus through engaging lessons and activities.
Ministère de la jeunesse
Helping students grow in faith, build friendships, and live out their calling.
Petits groupes
Connecting, growing, and finding community through Bible study and fellowship.
À propos
Victorious By Faith Ministries
Fondée en
2014
EIN
933167151
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
222 CAPE CONROE DR MONTGOMERY, Texas 77356-5708 United States
Site web
vccne.net
Téléphone
-
Adresse électronique
hello [ @] vccne.net
À propos
Victorious By Faith Ministries, founded in 2014 in Montgomery, TX, is a Christian nonprofit organization. They aim to provide a nurturing environment that caters to the spiritual, psychological development, and physical growth of leaders and members.
La mission
Victorious By Faith Ministries serves the Montgomery, Texas community by offering spiritual support and fostering a sense of faith-driven connection and hope for all.
