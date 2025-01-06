Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The Victor Turkey Trot, founded in 2023, is an annual charity race held in Victor, NY. It raises funds to support local charitable organizations such as the Child Advocacy Center of the Finger Lakes and other community initiatives in Victor/Farmington.

La mission

Victor Turkey Trot brings the community together in Victor, New York, encouraging participation and support for local causes through its annual event.