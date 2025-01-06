Victor Turkey Trot
5K Run/Walk & 1-Mile Fun Run
Annual Thanksgiving morning run/walk benefiting local charities like the Child Advocacy Center of the Finger Lakes. Promotes community health and supports local causes.
À propos
Victor Turkey Trot
Fondée en
2023
EIN
920605642
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
7982 TAYLOR RD VICTOR, New York 14564-9398 United States
Site web
www.veravitaministries.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Victor Turkey Trot, founded in 2023, is an annual charity race held in Victor, NY. It raises funds to support local charitable organizations such as the Child Advocacy Center of the Finger Lakes and other community initiatives in Victor/Farmington.
La mission
Victor Turkey Trot brings the community together in Victor, New York, encouraging participation and support for local causes through its annual event.
