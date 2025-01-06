Vette City Junior Roller Derby
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Junior Roller Derby Training
Training the next generation of skaters (ages 17 and under) in a safe and encouraging environment. Focuses on skill building, teamwork, and gameplay.
À propos
Vette City Junior Roller Derby
Fondée en
2024
EIN
920844420
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
760 CAMPBELL LN STE 106 BOWLING GREEN, Kentucky 42104-1086 United States
Site web
vfwva.org
Téléphone
(540)-886-8112
Adresse électronique
https://vfwva.org/di/vfw/v2/default.asp?nid=6
À propos
Vette City Junior Roller Derby, est. 2022 in Bowling Green, KY, trains skaters 17 and under. The adult league shares their love for roller derby with the next generation, focusing on skill-building, teamwork, and safe gameplay in an encouraging environment. VCJRD is a subsidiary of Vette City Roller Derby.
La mission
Vette City Junior Roller Derby offers young people in Bowling Green, Kentucky, a fun and active way to build skills and confidence through the sport of roller derby.
