Vets To Drones 501c 3

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Vets to Drones, founded in 2023, empowers veterans with free UAS training, career support, and a community, ensuring they lead in UAS innovation. The program prepares veterans for commercial drone careers by providing free resources and training to current industry standards.

La mission

Vets to Drones empowers veterans with UAS training, career support, and community, ensuring they lead in UAS innovation and build brighter futures.