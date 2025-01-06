Vets To Drones 501c 3
Vets To Drones 501c 3
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
FAA Part 107 Certification Prep
Prepares veterans for the FAA Part 107 exam, enabling them to become certified drone pilots.
NIST Standards Training
Training on National Institute of Standards and Technology (NIST) standards relevant to drone operations.
Real-World Flight Scenarios
Provides access to practical, hands-on flight scenarios for veterans to gain experience.
Développement de la main-d'œuvre
Aims to help veterans enter the commercial drone industry.
À propos
Vets To Drones 501c 3
Fondée en
2023
EIN
922105034
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes de formation professionnelle
Adresse
1100 S SAUNDERS ST RALEIGH, North Carolina 27603-2204 United States
Site web
www.vtf.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Vets to Drones, founded in 2023, empowers veterans with free UAS training, career support, and a community, ensuring they lead in UAS innovation. The program prepares veterans for commercial drone careers by providing free resources and training to current industry standards.
La mission
Vets to Drones empowers veterans with UAS training, career support, and community, ensuring they lead in UAS innovation and build brighter futures.
