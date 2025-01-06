Vets 2 Refs
Vets 2 Refs
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Scholarships for Veteran Officials
Provides scholarships to veterans, offering an opportunity to integrate back into their communities through sports officiating. Covers equipment, training, and mentorship.
Fondée en
2024
EIN
991317526
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement de la jeunesse
Adresse
30 KESSLER BOULEVARD WEST DR INDIANAPOLIS, Indiana 46208-1551 United States
Site web
www.virginia-smiles.org
Téléphone
-
Adresse électronique
Vets2Refs is merging with Battlefields to Ballfields. Battlefields to Ballfields helps US military veterans transition to civilian life through sports officiating, providing scholarships, training, and support. The mission is to integrate veterans back into their communities through sports officiating.
La mission
VETS 2 REFS is dedicated to assisting veterans in Indianapolis, helping them transition and thrive within their community through meaningful local support.
