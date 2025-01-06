Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Vets2Refs is merging with Battlefields to Ballfields. Battlefields to Ballfields helps US military veterans transition to civilian life through sports officiating, providing scholarships, training, and support. The mission is to integrate veterans back into their communities through sports officiating.

La mission

VETS 2 REFS is dedicated to assisting veterans in Indianapolis, helping them transition and thrive within their community through meaningful local support.