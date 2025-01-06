Veterans Of Foreign Wars Of The United States Dept Of Oregon
Veterans Of Foreign Wars Of The United States Dept Of Oregon
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien aux anciens combattants
Provides life-changing support to veterans, service members, and their families in Oregon.
Service communautaire
Serves the local Oregon communities through various initiatives and outreach programs.
Défense des intérêts
Advocates on behalf of all veterans in Oregon, ensuring their needs are met.
À propos
Veterans Of Foreign Wars Of The United States Dept Of Oregon
Fondée en
1947
EIN
936026299
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Services aux anciens combattants
Adresse
PO BOX 355 COQUILLE, Oregon 97423-0355 United States
Site web
ithacavineyard.org
Téléphone
(607)-272-6898
Adresse électronique
À propos
The Veterans of Foreign Wars of the United States Dept of Oregon, founded in 1947, fosters camaraderie among veterans of overseas conflicts and serves veterans, the military, and communities. They provide life-changing support to veterans, service members, and their families.
La mission
VETERANS OF FOREIGN WARS OF THE UNITED STATES DEPT OF OREGON supports veterans in Coquille and across Oregon, honoring their service and strengthening local communities.


