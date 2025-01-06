À propos

The Veterans of Foreign Wars of the United States Dept of Oregon, founded in 1948, supports veterans, service members, and their families. Its mission is to foster camaraderie among veterans of overseas conflicts and serve veterans, the military, and communities. The VFW traces its roots back to 1899, offering life-changing support to those who've served.

La mission

Notre mission est d'"honorer les morts en aidant les vivants" par le biais du service aux anciens combattants, du service communautaire, de la sécurité nationale et d'une défense nationale forte.