Veterans Of Foreign Wars Of The United States Dept Of Oregon
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Adopter une unité
Provides support to active military units.
Besoins non satisfaits
Offers financial aid to veterans and their families facing unexpected hardship.
Suicide Awareness
Raises awareness and provides resources for suicide prevention among veterans.
Fondée en
1948
EIN
936032418
Type IRS 501(C)
501(c)(19)
Catégorie/Type
Services aux anciens combattants
Adresse
PO BOX 56 ENTERPRISE, Oregon 97828-0000 United States
Site web
www.vccntx.org
Téléphone
(972)-974-8463
Adresse électronique
The Veterans of Foreign Wars of the United States Dept of Oregon, founded in 1948, supports veterans, service members, and their families. Its mission is to foster camaraderie among veterans of overseas conflicts and serve veterans, the military, and communities. The VFW traces its roots back to 1899, offering life-changing support to those who've served.
Notre mission est d'"honorer les morts en aidant les vivants" par le biais du service aux anciens combattants, du service communautaire, de la sécurité nationale et d'une défense nationale forte.
