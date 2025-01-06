Vétérans des guerres étrangères des États-Unis Département de l'Idaho

À propos

Le département des vétérans des guerres étrangères (VFW) de l'Idaho, créé en 1932, se consacre au service des anciens combattants. Avec pour mission "d'honorer les morts en aidant les vivants", les VFW fournissent des services aux vétérans, un soutien à la communauté et défendent la sécurité nationale. Elle propose divers programmes d'aide aux anciens combattants et à leurs familles.

La mission

Notre mission est d'"honorer les morts en aidant les vivants" par le biais du service aux anciens combattants, du service communautaire, de la sécurité nationale et d'une défense nationale forte.