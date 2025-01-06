Vétérans des guerres étrangères des États-Unis Département de l'Idaho
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
À propos
Vétérans des guerres étrangères des États-Unis Département de l'Idaho
Fondée en
1944
EIN
943116728
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Services aux anciens combattants
Adresse
281 E 400 N BLACKFOOT, Idaho 83221-5968 États-Unis
Site web
www.vcbweb.org
Téléphone
(847)-381-5221
Adresse électronique
À propos
Le département des vétérans des guerres étrangères (VFW) de l'Idaho, créé en 1932, se consacre au service des anciens combattants. Avec pour mission "d'honorer les morts en aidant les vivants", les VFW fournissent des services aux vétérans, un soutien à la communauté et défendent la sécurité nationale. Elle propose divers programmes d'aide aux anciens combattants et à leurs familles.
La mission
Notre mission est d'"honorer les morts en aidant les vivants" par le biais du service aux anciens combattants, du service communautaire, de la sécurité nationale et d'une défense nationale forte.
