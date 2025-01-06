Veterans Of Foreign Wars Department Of California
Veterans Of Foreign Wars Department Of California
Veterans Of Foreign Wars Department Of California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien aux vétérans et aux militaires
Provides grants to VFW Posts for assistance programs aimed at helping service members and veterans, including Adopt-a-Unit and Unmet Needs relief.
Programme "Buddy Poppy
Provides compensation to veterans who assemble the poppies and financial assistance to maintain veterans' welfare programs.
La voix de la démocratie
Un programme d'essais audio offrant aux lycéens la possibilité d'exprimer leur point de vue sur des thèmes démocratiques et patriotiques.
La plume du patriote
A youth essay competition giving middle school students an opportunity to express their views on an annual patriotic theme.
À propos
Veterans Of Foreign Wars Department Of California
Fondée en
1958
EIN
946275975
Type IRS 501(C)
501(c)(19)
Catégorie/Type
Services aux anciens combattants
Adresse
PO BOX 332 KERMAN, California 93630-0332 United States
Site web
www.victoriasquare.info
Téléphone
(954)-718-9946
Adresse électronique
À propos
The VETERANS OF FOREIGN WARS DEPARTMENT OF CALIFORNIA, founded in 1958, is a fraternal, patriotic, historical, charitable, and educational organization dedicated to serving veterans, the military, and communities. Its mission is to honor the dead by helping the living.
La mission
The VFW Department of California fosters camaraderie among veterans of overseas conflicts. They serve veterans, the military, and local communities, advocating on behalf of all veterans.
Ville
État
