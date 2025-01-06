Veterans Of Foreign Wars Department Of California

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Soutien aux vétérans et aux militaires

Provides grants to VFW Posts for assistance programs aimed at helping service members and veterans, including Adopt-a-Unit and Unmet Needs relief.

‍

Programme "Buddy Poppy

Provides compensation to veterans who assemble the poppies and financial assistance to maintain veterans' welfare programs.

‍

La voix de la démocratie

Un programme d'essais audio offrant aux lycéens la possibilité d'exprimer leur point de vue sur des thèmes démocratiques et patriotiques.

‍

La plume du patriote

A youth essay competition giving middle school students an opportunity to express their views on an annual patriotic theme.

‍