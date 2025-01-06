Veterans Of Foreign Wars Department Of California

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programme "Buddy Poppy

Provides compensation to veterans who assemble the poppies and financial aid for state and national veterans' rehabilitation and service programs.

La voix de la démocratie

An audio-essay program offering high school students the chance to express their views on democratic and patriotic themes.

La plume du patriote

An essay contest encouraging middle school students to examine American history and express their views on a patriotic theme.

Enseignant de l'année

Recognizes exceptional teachers for their commitment to teaching American values and patriotism.

