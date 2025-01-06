Veterans Of Foreign Wars Department Of California
Veterans Of Foreign Wars Department Of California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme "Buddy Poppy
Provides compensation to veterans who assemble the poppies and financial aid for state and national veterans' rehabilitation and service programs.
La voix de la démocratie
An audio-essay program offering high school students the chance to express their views on democratic and patriotic themes.
La plume du patriote
An essay contest encouraging middle school students to examine American history and express their views on a patriotic theme.
Enseignant de l'année
Recognizes exceptional teachers for their commitment to teaching American values and patriotism.
À propos
Veterans Of Foreign Wars Department Of California
Fondée en
1958
EIN
942449019
Type IRS 501(C)
501(c)(19)
Catégorie/Type
Services aux anciens combattants
Adresse
1605 7TH ST LIVINGSTON, California 95334-1605 United States
Site web
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The VFW Department of California, founded in 1958, is dedicated to fraternalism, patriotism, history, charity, and education. They preserve comradeship among members, assist veterans, honor the dead, and support their families.
La mission
Veterans of Foreign Wars Department of California advocates for and supports veterans in Livingston, California, building community and honoring their service to our country.



