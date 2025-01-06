Ventures In Hope
Ventures In Hope
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Travel Assistance Program
Arranges cost-effective travel and housing for individuals facing critical illnesses, removing barriers to crucial medical care. Services are provided at no cost.
À propos
Ventures In Hope
Fondée en
2023
EIN
933690363
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
PO BOX 658 SARATOGA SPGS, New York 12866-0658 United States
Site web
www.vfw1693.org
Téléphone
(812)-945-2024
Adresse électronique
-
À propos
Ventures in Hope, founded in 2023, restores hope to individuals facing critical illnesses by removing barriers to care through low-cost travel arrangements. They provide convenient and cost-effective travel solutions for those in need.
La mission
Ventures in Hope's mission is to restore hope to those diagnosed with critical illness by removing barriers to care by arranging convenient and cost-effective travel.
