Faire un don
Valleytown Visionary Guild
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Valleytown Visionary Guild
Valleytown Visionary Guild
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Valleytown Visionary Guild
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Développement communautaire
Focuses on creating a thriving environment in Andrews, NC for residents and visitors, supporting cultural and historical roots.
Aide en cas de catastrophe
Provides assistance in disaster relief efforts to support the community.
Bourse d'études
Awards a $1,000 scholarship to a graduating senior, encouraging business plans that could help grow Andrews.
À propos
Valleytown Visionary Guild
Fondée en
2023
EIN
922747231
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
PO BOX 1075 ANDREWS, North Carolina 28901-1075 United States
Site web
www.veteranshousingfoundation.org
Téléphone
(202)-798-1145
Adresse électronique
À propos
La mission
The Valleytown Visionary Guild supports and promotes the cultural and historical roots of Valleytown, including Topton, Andrews, and Marble.
Ville
État
