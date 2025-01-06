Valleytown Visionary Guild

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Développement communautaire

Focuses on creating a thriving environment in Andrews, NC for residents and visitors, supporting cultural and historical roots.

‍

Aide en cas de catastrophe

Provides assistance in disaster relief efforts to support the community.

‍

Bourse d'études

Awards a $1,000 scholarship to a graduating senior, encouraging business plans that could help grow Andrews.

‍