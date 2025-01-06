Valley Water Management
Valley Water Management
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Oilfield Produced Water Management
Safely and economically manages oilfield produced water in Kern County, ensuring compliance with regulations.
À propos
Valley Water Management
Fondée en
1992
EIN
951325930
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
7500 MEANY AVE BAKERSFIELD, California 93308-5178 United States
Site web
www.veteransforunification.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Valley Water Management Company, founded in 1992, is a 501(c)(4) nonprofit in Kern County committed to safely and economically managing oilfield produced water. They operate permitted facilities regulated by multiple agencies, promoting the beneficial reuse of treated produced water for irrigation and other applications, in line with state resolutions.
La mission
Committed to safely and economically managing oilfield produced water in Kern County as a 501(c)(4) nonprofit organization.
