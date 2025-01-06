Valley Travelers
Programme de mentorat
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Couverture d'assurance
Travelers provides insurance coverage for homes, cars, businesses, and more, offering solutions to suit various needs.
Soutien communautaire
Travelers invests in communities through giving and volunteerism, focusing on academic success, thriving neighborhoods, and cultural enrichment.
Specialty Market Programs
Travelers offers specialized insurance programs for nontraditional markets, working with program managers to provide tailored solutions.
À propos
Valley Travelers
Fondée en
1984
EIN
953601971
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
716 SOUTH 2ND ST EL CAJON, California 92019-3093 United States
Site web
veteransbridgehome.org
Téléphone
(866)-249-6656
Adresse électronique
-
À propos
Valley Travelers Incorporated, founded in 1984, is a non-profit organization for individuals 55 and over. The community-centered group of approximately 300 members facilitates group travel experiences.
La mission
Valley Travelers Incorporated is a senior social club of approximately 300 members aged 55 and above, dedicated to organizing and facilitating social trips and tours, fostering camaraderie and community.
