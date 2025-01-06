Valley Theatricals
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ateliers de théâtre
Provides acting workshops to develop performance skills.
Technical Trainings
Offers technical training in areas like set construction and stage management.
À propos
Valley Theatricals
Fondée en
2023
EIN
922739213
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
13 ALPINE MEADOW LN AVON, Connecticut 06001-3935 United States
Site web
veteransawayfromhome.org
Téléphone
(916)-606-9774
Adresse électronique
À propos
Playhouse 44, founded in 2024, is Avon's only community theater group. It is an all-volunteer organization that offers entertaining, socially conscious, professional-quality plays.
La mission
VALLEY THEATRICALS COMPANY in Avon, Connecticut, uses theater to enrich and support veterans, providing a creative outlet and fostering community at veteransawayfromhome.org.
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
