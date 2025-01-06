Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Playhouse 44, founded in 2024, is Avon's only community theater group. It is an all-volunteer organization that offers entertaining, socially conscious, professional-quality plays.

La mission

VALLEY THEATRICALS COMPANY in Avon, Connecticut, uses theater to enrich and support veterans, providing a creative outlet and fostering community at veteransawayfromhome.org.