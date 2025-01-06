Valley Spiritualist Church
Faire un don
Valley Spiritualist Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Valley Spiritualist Church
Acheter pour soutenir
Valley Spiritualist Church
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Valley Spiritualist Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services du dimanche
Weekly services include prayers, hymns, readings, and talks from mediums, often with guidance from Spirit Guides.
Healing Meditation
A service focused on healing through meditation.
À propos
Valley Spiritualist Church
Fondée en
1970
EIN
952512087
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
17965 COLLINS ST ENCINO, California 91316-1030 United States
Site web
myvaa.org
Téléphone
(951)-296-6755
Adresse électronique
À propos
La mission
Valley Spiritualist Church offers a welcoming space in Encino, California, fostering spiritual exploration and connection within the community.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :