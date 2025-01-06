Valley Fresh
Faire un don
Valley Fresh
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Valley Fresh
Acheter pour soutenir
Valley Fresh
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Valley Fresh
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Avantages pour les employés
Valley Fresh Foods provides employees with medical and dental healthcare, vacation pay, profit-sharing retirement accounts, and an Employee Assistance Program (EAP).
À propos
Valley Fresh
Fondée en
2022
EIN
920623846
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Insécurité alimentaire Organismes à but non lucratif
Adresse
5009 W CLEARWATER AVE KENNEWICK, Washington 99336-4986 United States
Site web
vernoniafriendshipjamboree.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
VALLEY FRESH INC is dedicated to providing fresh, quality food to the Kennewick community, bringing nourishment and care to local families and neighbors.
Recherche d'autres organisations en
Washington, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :