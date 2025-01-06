Église communautaire de la vallée de Pleasanton

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Groupes de vie

De petites communautés diverses qui se réunissent pour réfléchir au message du dimanche et aux Écritures. Elles aident les vérités de Dieu à s'enraciner et à façonner la vie quotidienne.

‍

Missions locales

Partenariats avec des organisations locales apportant soutien, prière et espoir aux personnes dans le besoin dans la région de Tri-Valley.

‍

Ministère des femmes

Propose des études bibliques, des rassemblements de louange et un groupe de prière pour les mères afin de favoriser la croissance spirituelle et la connexion entre les femmes.

‍

Construire la vie ensemble (BLT)

Une classe dominicale qui fonctionne comme une famille, offrant le culte, l'étude de la Bible, la discussion et la prière pour grandir dans la foi.

‍