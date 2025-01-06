alimenté par 
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
Église communautaire de la vallée de Pleasanton

 - 
Soutenir la communauté et la foi à Pleasanton.
 $
0
 élevé avec Zeffy
 élevé avec Zeffy
 économisé en frais
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
En savoir plus
Événements de 

Église communautaire de la vallée de Pleasanton

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Loterie, tirage, 50/50
Église communautaire de la vallée de Pleasanton
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Église communautaire de la vallée de Pleasanton
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
Église communautaire de la vallée de Pleasanton
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
Acheter pour soutenir

Église communautaire de la vallée de Pleasanton

100% de vos achats soutiennent 
Église communautaire de la vallée de Pleasanton
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
Église communautaire de la vallée de Pleasanton


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Groupes de vie

De petites communautés diverses qui se réunissent pour réfléchir au message du dimanche et aux Écritures. Elles aident les vérités de Dieu à s'enraciner et à façonner la vie quotidienne.

Missions locales

Partenariats avec des organisations locales apportant soutien, prière et espoir aux personnes dans le besoin dans la région de Tri-Valley.

Ministère des femmes

Propose des études bibliques, des rassemblements de louange et un groupe de prière pour les mères afin de favoriser la croissance spirituelle et la connexion entre les femmes.

Construire la vie ensemble (BLT)

Une classe dominicale qui fonctionne comme une famille, offrant le culte, l'étude de la Bible, la discussion et la prière pour grandir dans la foi.

À propos

Église communautaire de la vallée de Pleasanton

Fondée en

1978

EIN

942404572

Type IRS 501(C)

501(c)(3)

Catégorie/Type

Églises

Adresse

4455 DEL VALLE PKWY PLEASANTON, California 94566-6118 États-Unis

Site web

vermontriverconservancy.org

Téléphone

(802)-229-0820

Adresse électronique

[email protected]

Église communautaire de la vallée de Pleasanton
À propos

L'église Valley Community Church de Pleasanton, en Californie, s'efforce de former, de faire mûrir et de mobiliser des apprentis de Jésus. Elle propose divers programmes, notamment des missions locales pour soutenir les sans-abri et les personnes dans le besoin.

La mission

L'Église communautaire de la vallée de Pleasanton offre un espace accueillant pour la croissance spirituelle et la connexion, et sert la communauté de Pleasanton avec soin et compassion.

