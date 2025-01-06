Église communautaire de la vallée de Pleasanton
Église communautaire de la vallée de Pleasanton
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Groupes de vie
De petites communautés diverses qui se réunissent pour réfléchir au message du dimanche et aux Écritures. Elles aident les vérités de Dieu à s'enraciner et à façonner la vie quotidienne.
Missions locales
Partenariats avec des organisations locales apportant soutien, prière et espoir aux personnes dans le besoin dans la région de Tri-Valley.
Ministère des femmes
Propose des études bibliques, des rassemblements de louange et un groupe de prière pour les mères afin de favoriser la croissance spirituelle et la connexion entre les femmes.
Construire la vie ensemble (BLT)
Une classe dominicale qui fonctionne comme une famille, offrant le culte, l'étude de la Bible, la discussion et la prière pour grandir dans la foi.
À propos
Église communautaire de la vallée de Pleasanton
Fondée en
1978
EIN
942404572
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
4455 DEL VALLE PKWY PLEASANTON, California 94566-6118 États-Unis
Site web
Adresse électronique
À propos
L'église Valley Community Church de Pleasanton, en Californie, s'efforce de former, de faire mûrir et de mobiliser des apprentis de Jésus. Elle propose divers programmes, notamment des missions locales pour soutenir les sans-abri et les personnes dans le besoin.
La mission
L'Église communautaire de la vallée de Pleasanton offre un espace accueillant pour la croissance spirituelle et la connexion, et sert la communauté de Pleasanton avec soin et compassion.
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
