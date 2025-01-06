Valley Community Center
Valley Community Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Santé et bien-être
Classes and activities focused on active lifestyles, health, and overall well-being.
Upward Youth Sports
Sports programs for children and youth.
Pickleball
Pickleball games and activities.
Préparation gratuite des déclarations d'impôts
Free tax preparation services for those who qualify.
À propos
Valley Community Center
Fondée en
1990
EIN
943097598
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
549 5TH ST STE F CLARKSTON, Washington 99403-1980 United States
Site web
www.vermontpublic.org
Téléphone
(802)-655-9451
Adresse électronique
À propos
Valley Community Center in Clarkston, WA, established in 1990, serves seniors, low-income residents, and veterans. They provide low-cost meals, frozen and home-delivered meals, healthcare services, a beauty shop, and social activities. The center aims to improve the quality of life for the local community.
La mission
Our facility is a non-profit organization whose mission is to provide activities to our valley community.
