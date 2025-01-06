Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Valley Community Center in Clarkston, WA, established in 1990, serves seniors, low-income residents, and veterans. They provide low-cost meals, frozen and home-delivered meals, healthcare services, a beauty shop, and social activities. The center aims to improve the quality of life for the local community.

La mission

Our facility is a non-profit organization whose mission is to provide activities to our valley community.