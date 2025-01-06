Valle Crucis School Ptso
Faire un don
Valle Crucis School Ptso
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Valle Crucis School Ptso
Acheter pour soutenir
Valle Crucis School Ptso
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Valle Crucis School Ptso
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes d'enrichissement
Provides Valle Crucis students with enriching activities designed and run by talented teachers.
À propos
Valle Crucis School Ptso
Fondée en
2023
EIN
932762886
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
2998 BROADSTONE RD SUGAR GROVE, North Carolina 28679-9267 United States
Site web
www.veritasccs.com
Téléphone
(520)-417-1113
Adresse électronique
À propos
La mission
The VCS PTSO supports the Valle Crucis School community, made up of parent, teacher, staff and student volunteers. They are fundraisers, event planners, listeners, problem solvers and cheerleaders.
Recherche d'autres organisations en
Caroline du Nord, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :