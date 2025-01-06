Vale Heritage Reflections Mural Society
Vale Heritage Reflections Mural Society
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Outdoor Mural Program
Creating outdoor murals depicting Vale's rich Oregon Trail history on buildings throughout the community, turning buildings into outdoor galleries.
À propos
Vale Heritage Reflections Mural Society
Fondée en
1993
EIN
931102789
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organismes sans but lucratif liés au patrimoine culturel
Adresse
PO BOX 631 VALE, Oregon 97918-0631 United States
Site web
venturechurch.us
Téléphone
(844)-596-4503
Adresse électronique
À propos
The Vale Heritage Reflections Mural Society, founded in 1992, aims to depict Vale's Oregon Trail history through outdoor murals on buildings throughout the city. It is a volunteer-driven, nonprofit 501(c)(3) organization.
La mission
The murals located throughout the city of Vale tell the story of the early settlers who travelled West on the Oregon Trail.
