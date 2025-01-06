Val-Verde Sportsmans Club
Val-Verde Sportsmans Club
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
4-H Shooting Sports
Provides a shooting sports program for youth in Val Verde County 4-H, teaching firearm safety and marksmanship skills.
À propos
Val-Verde Sportsmans Club
Fondée en
1959
EIN
956096053
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
PO BOX 422 TUSTIN, California 92781-0422 United States
Site web
www.vcmrf.org
Téléphone
(805)-641-9800
Adresse électronique
À propos
The Val Verde Sportsmans Club, established in 1959 in Tustin, CA, is devoted to conservation, building and preserving ecosystems, and advancing fishing for youth. They focus on promoting responsible outdoor activities and conservation efforts.
La mission
The Val Verde Sportsmans Club is devoted to conservation, building and preserving ecosystems, and advancing fishing for youth.
