Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Building Generational Community Wealth
Focuses on education, outreach, and resources to build wealth within the Eastern Band of Cherokee Indians.
À propos
Uwena
Fondée en
2023
EIN
924013871
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
PO BOX 1054 CHEROKEE, North Carolina 28719-1054 United States
Site web
www.vashoncrew.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
UWENA INC, founded in 2023, aims to build generational community wealth within the Eastern Band of Cherokee Indians. They focus on education, outreach, and resources in financial literacy and entrepreneurial support.
La mission
UWENA works to build generational community wealth within the Eastern Band of Cherokee Indians through education, outreach, and resources.
