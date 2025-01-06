Utility Workers Union Of America Afl-Cio

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Power for America Training Trust Fund (P4A)

Provides safety and skills training to keep members at the top of their fields.

UWUA Scholarship Program

Offers scholarships to promote the solidarity of its members.

Utility Workers Military Assistance Program (UMAP)

Helps veterans find careers in the utility sector through training and placement programs.

Safety Training Offerings

Provides various safety training programs.

