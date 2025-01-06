Utility Workers Union Of America Afl-Cio
Faire un don
Utility Workers Union Of America Afl-Cio
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Utility Workers Union Of America Afl-Cio
Acheter pour soutenir
Utility Workers Union Of America Afl-Cio
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Utility Workers Union Of America Afl-Cio
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Power for America Training Trust Fund (P4A)
Provides safety and skills training to keep members at the top of their fields.
UWUA Scholarship Program
Offers scholarships to promote the solidarity of its members.
Utility Workers Military Assistance Program (UMAP)
Helps veterans find careers in the utility sector through training and placement programs.
Safety Training Offerings
Provides various safety training programs.
À propos
Utility Workers Union Of America Afl-Cio
Fondée en
1944
EIN
946104274
Type IRS 501(C)
501(c)(5)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
13278 OAK RANCH LN CHICO, California 95973-9409 United States
Site web
www.vanguardcharitable.org
Téléphone
(888)-383-4483
Adresse électronique
À propos
The Utility Workers Union of America (UWUA), founded in 1945, represents workers providing essential electric, gas, and water services. Originating from local unions in the 1940s, UWUA fights for fair wages, job security, and safe working conditions. Through political action and training programs like Power for America, they advocate for members' interests and a secure energy future.
La mission
The Utility Workers Union of America is a labor union dedicated to negotiating fair wages for its members and advocating for their interests within the utility industry.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :