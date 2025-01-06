Utah Hospital Education & Research Foundation
Faire un don
Utah Hospital Education & Research Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Utah Hospital Education & Research Foundation
Acheter pour soutenir
Utah Hospital Education & Research Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Utah Hospital Education & Research Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Graduate Programs in Research
Offers interdepartmental programs, department PhD, combined clinical and doctorate, and master's thesis programs for students pursuing research careers.
À propos
Utah Hospital Education & Research Foundation
Fondée en
1982
EIN
942835016
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
2180 SOUTH 1300 EAST SALT LAKE CITY, Utah 84106-2813 United States
Site web
valleyvineyard.org
Téléphone
(818)-776-9696
Adresse électronique
À propos
The Utah Hospital Education & Research Foundation supports University of Utah Health by fundraising for patient care, medical education, and clinical research. As the state's only academic medical center, they advance health for the local community and beyond.
La mission
University of Utah Health serves the people of Utah and beyond by continually improving individual and community health and quality of life through excellence in patient care, education, and research.
Recherche d'autres organisations en
Utah, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :