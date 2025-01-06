Uss Washington Ssn-787 Frg
Uss Washington Ssn-787 Frg
Uss Washington Ssn-787 Frg
Uss Washington Ssn-787 Frg
Uss Washington Ssn-787 Frg
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien aux familles
Providing mutual support, resources, and information to family members of the USS WASHINGTON SSN-787 crew, enhancing their well-being and readiness.
À propos
Uss Washington Ssn-787 Frg
Fondée en
2023
EIN
923418610
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
346 NEW DESIGN RD DENDRON, Virginia 23839-2427 United States
Site web
valley4th.com
Téléphone
(509)-924-4525
Adresse électronique
À propos
La mission
USS WASHINGTON SSN-787 FRG brings together families and supporters in Dendron, Virginia to strengthen community bonds with the crew of USS WASHINGTON.
