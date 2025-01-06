Chambre de commerce américano-afghane
Chambre de commerce américano-afghane
Chambre de commerce américano-afghane
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ateliers d'éducation financière
Organiser des ateliers sur l'éducation financière afin de doter la communauté des immigrés afghans de compétences essentielles.
Ateliers sur l'esprit d'entreprise
Proposer des ateliers sur l'entreprenariat afin de doter la communauté des immigrés afghans des connaissances nécessaires à la création d'entreprises.
À propos
Chambre de commerce américano-afghane
Fondée en
2023
EIN
922499371
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
3611 S GRAND BLVD STE 105 SAINT LOUIS, Missouri 63118-3403 États-Unis
Site web
utahtech.edu
Téléphone
(143)-565-27500
Adresse électronique
-
À propos
La Chambre de commerce américano-afghane, créée en 2023 à Saint-Louis (MO), a pour objectif d'accueillir, d'habiliter et de soutenir les entrepreneurs et les entreprises afghans dans la région de Saint-Louis et à l'échelle nationale. Elle sert de centre de ressources et propose des séminaires d'affaires, du mentorat et de l'aide à la création d'entreprise, avec l'ambition d'être la plaque tournante des entreprises afghanes aux États-Unis.
La mission
La Chambre de commerce américano-afghane favorise les relations et les opportunités pour les entreprises de Saint Louis, en soutenant la collaboration économique entre les États-Unis et l'Afghanistan.
Ville
État
