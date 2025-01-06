À propos

La Chambre de commerce américano-afghane, créée en 2023 à Saint-Louis (MO), a pour objectif d'accueillir, d'habiliter et de soutenir les entrepreneurs et les entreprises afghans dans la région de Saint-Louis et à l'échelle nationale. Elle sert de centre de ressources et propose des séminaires d'affaires, du mentorat et de l'aide à la création d'entreprise, avec l'ambition d'être la plaque tournante des entreprises afghanes aux États-Unis.

La mission

La Chambre de commerce américano-afghane favorise les relations et les opportunités pour les entreprises de Saint Louis, en soutenant la collaboration économique entre les États-Unis et l'Afghanistan.